Стоимость похожего iPhone 16 начинается с 799 долларов.

iPhone SE 4, дебют которого ожидается в первом квартале следующего года, знаменует собой значительный сдвиг в стратегии Apple по снижению зависимости от Qualcomm. По слухам, новая доступная модель станет первой, в которую будет встроен собственный 5G-модем Apple под кодовым названием Centauri. Развивая собственную цепочку поставок чипов, Apple сможет избавиться от необходимости платить Qualcomm высокие премии. Это изменение не только усилит контроль Apple над производственным процессом, но и позволит установить конкурентоспособные цены. Согласно последним данным, полученным от японского телекоммуникационного источника, ожидается, что цена на iPhone SE 4 будет ниже 500 долларов, что является исключительным преимуществом по сравнению с линейкой iPhone 16, которая в США начинается с 799 долларов.

Информация о ценах поступила из блога yeux1122 на сайте Naver, где источник отметил, что стоимость iPhone SE 4 в Японии не превысит 500 долларов.

За эту цену iPhone SE 4, как ожидается, будет иметь убедительное аппаратное обеспечение. Его характеристики включают процессор A18 SoC, 8Gb оперативной памяти и 6,06-дюймовый OLED-дисплей, хотя и без поддержки ProMotion. Эта конфигурация примечательна, особенно если сравнивать ее с базовым iPhone 16 за 799 долларов, который также оснащен чипсетом A18 и 8Gb оперативной памяти.