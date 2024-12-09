Рынок графических карт готовят к выходу RTX 5090.

RTX 4090, флагман серии Ada Lovelace, снят с производства, и цены на него стремительно растут в преддверии выхода RTX 5090.

Когда RTX 4090 дебютировала почти два года назад, она обеспечила значительный скачок производительности по сравнению со своими предшественниками: RTX 3090 и RTX 3090 Ti. Традиционно в конце жизненного цикла GPU происходит снижение цен, чтобы избавиться от запасов. Однако RTX 4090 не оправдала ожиданий: снятие с производства привело к значительному росту стоимости видеокарты.

Крупнейшие американские ритейлеры сообщают о сокращении запасов RTX 4090 и резком росте цен на оставшиеся устройства. Так, на Newegg вариант ASUS TUF Gaming предлагается за 2 700 долларов, в то время как другие модели стоят от 3 599 до 3 699 долларов. Аналогичным образом, Amazon демонстрирует отсутствие запасов, а цены на немногие модели, которые еще есть на складе, начинаются от 2 500 долларов.

Некоторые ритейлеры полностью отказались от RTX 4090. B&H Photo теперь отмечает GPU как "снятый с производства", а BestBuy – как "полностью распроданный".

Тенденция выходит за пределы США: рынки Европы и Великобритании столкнулись с аналогичными проблемами. Цены выросли, а доступность сократилась, поскольку ритейлеры готовятся к постепенному отказу от карт нынешнего поколения.