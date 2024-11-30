Существенно выгоднее смотрится RTX 5090.

Во время распродаж "Черной пятницы" можно найти множество заманчивых предложений на все – от технических гаджетов до игровой периферии. Однако одна категория, на которую не распространяются значительные скидки, – это видеокарты высокого класса. RTX 4090 от NVIDIA, большая часть серии RTX 40, и RX 7000 от AMD остаются дорогими, зачастую не тронутыми сезонным рекламным ажиотажем.

Несмотря на то, что эти графические процессоры являются одними из самых производительных, они находятся на переходном этапе. Все три основных игрока – NVIDIA, AMD и Intel, сейчас на пороге запуска архитектур нового поколения. В частности, NVIDIA, по слухам, ограничивает выпуск RTX 4090, в результате чего цены на видеокарту превышают 1 599 долларов. Многие устройства продаются в розницу по цене свыше 2 000 долларов, поскольку продавцы наживаются на сокращающихся запасах.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг должен выступить на CES 2025, где он, как ожидается, представит первые потребительские карты Blackwell – RTX 5090 и RTX 5080. Судя по ранним сообщениям, эти карты появятся на рынке в конце января, что еще больше снизит привлекательность инвестиций в текущую модель RTX 4090. Хотя 5090 может расширить границы MSRP, потенциально начиная с 1 999 долларов, она дает энтузиастам и геймерам возможность получить передовой GPU. В то же время RTX 5080 может стоить ближе к 1 199 долларам, заменив текущую модель 4080 как по цене, так и по производительности.