В Steam у S.T.A.L.K.E.R. 2 высокие отзывы.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl дебютировала позавчера и быстро собрала значительную базу игроков в Steam.

На пике продаж в игре было зарегистрировано 113 587 одновременных игроков, а 71 497 искателей приключений в настоящее время исследуют Чернобыльскую зону отчуждения. Такой уровень вовлеченности отражает популярность игры перед запуском, поскольку до релиза она входила в список самых популярных игр в Steam.

Однако, несмотря на высокие показатели, в первых обзорах отмечается ряд технических проблем, которые омрачили впечатления некоторых игроков. Эти проблемы задержали выход полных обзоров от западных изданий.

Команда разработчиков GSC Game World признала наличие этих "неровностей" в заявлении, опубликованном вскоре после релиза. Они заверили игроков, что постоянная поддержка и обновления будут устранять любые проблемы, решая технические вопросы по мере их возникновения.

Вопреки всем неудачам, игра была принята в основном положительно, что свидетельствует о глубоком уважении к студии.

В Steam у S.T.A.L.K.E.R. 2 на данный момент "очень положительный" рейтинг. По словам одного из пользователей, "S.T.A.L.K.E.R. 2 – это не что иное, как чудо", что отражает настроение сообщества, высоко оценивающего путь игры к релизу.