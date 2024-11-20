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Kachka
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Первичная оптимизация у игры, как сообщают, немного хромает.

NVIDIA DLSS 3, революционная технология повышения производительности на базе ИИ, продолжает расширять свой охват, поддерживая несколько долгожданных игр, включая S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и Microsoft Flight Simulator 2024. В обеих играх DLSS 3 интегрирована уже при запуске, обеспечивая существенный прирост производительности для пользователей, оснащенных графическими процессорами серии RTX 40, благодаря технологии Frame Generation.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разработанной GSC Game World и дебютирующей сегодня для PC и Xbox Series X|S, NVIDIA DLSS 3 Frame Generation значительно улучшает игровой процесс, увеличивая частоту кадров на GPU серии RTX 40 в среднем в 2,5 раза. Этот скачок производительности дополняет NVIDIA Reflex – технология снижения задержек, которая сокращает время отклика до 45%, обеспечивая более плавный и захватывающий опыт.

Между тем, Microsoft Flight Simulator 2024 использует DLSS 3, чтобы расширить границы реалистичности и производительности. Последняя версия этой культовой игры включает в себя передовые достижения в области моделирования, облачных вычислений, машинного обучения и графической достоверности. Благодаря поддержке технологий Frame Generation и Super Resolution владельцы видеокарт серии RTX 40 смогут насладиться беспрецедентным уровнем детализации и плавности даже в самых сложных сценариях полета.

#nvidia #игры #s.t.a.l.k.e.r. 2 #dlss 3 #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl
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NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Garthar
17:33
А если зайти на ту же википедию то мы там увидим: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82 Дефицит товара — это симптом...
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