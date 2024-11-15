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Kachka
Ускоритель ИИ Tinygrad предлагает сразу 8 карт RTX 4090 и 192Gb ОЗУ в одном устройстве за $40 000
Предыдущая версия стоит 15 000 долларов.

Новое устройство TinyBox Pro уже доступно для предзаказа на сайте Tinygrad, предлагая значительные улучшения по сравнению с предшественником. Новая модель включает в себя два дополнительных GPU, дополнительный процессор AMD Genoa EPYC и в три раза больше системной оперативной памяти по сравнению с оригинальным TinyBox AI стоимостью $15 000.

При цене в 40 000 долларов, что более чем в два раза превышает стоимость TinyBox Red, версия Pro обещает впечатляющую производительность, потенциально достигающую 1,36 Петафлопс вычислительной мощности FP16 благодаря восьми RTX 4090 и 192Gb ОЗУ.

Компания Tinygrad объявила о выпуске TinyBox Pro, опубликовав 13 ноября на сайте X изображение, подтверждающее доступность этого устройства для предварительного заказа. Модель Pro, судя по всему, поставляется исключительно в стандартной конфигурации. 

TinyBox Pro знаменует собой положительный сдвиг в развитии компании Tinygrad, сигнализируя об ожидаемом спросе на экономичные решения для ускорителей ИИ, которые отличаются от предложений таких крупных игроков, как NVIDIA и AMD. Этот шаг вперед примечателен тем, что ранее в этом году проект TinyBox столкнулся с задержками из-за сложностей с драйверами AMD.

#искусственный интеллект #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000
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