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Kachka
Компания FTX, находящаяся в состоянии банкротства, подала иск против биржи Binance на $1,76 млрд
Иск, вероятно, подан от лица адвокатов FTX.

Компания FTX, находящаяся в состоянии банкротства, подала иск против своего бывшего конкурента, биржи Binance, с требованием вернуть более 1,76 млрд долларов. В иске утверждается, что Binance и ее руководители, включая соучредителя Чангпенга Чжао, мошенническим путем получили эту сумму за счет кредиторов FTX. Иск требует возмещения ущерба на сумму не менее 1,76 млрд долларов, а также компенсационных и штрафных санкций, которые будут определены в суде.

В иске, поданном в Суд по банкротствам США в штате Делавэр, Чжао и Binance названы главными ответчиками. Согласно иску, основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид продал 20% акций своей биржи компании Binance в ноябре 2019 года. Однако Binance продала свою долю в 2021 году и этот шаг, как утверждается в иске, был вызван личными претензиями Чжао к Бэнкману-Фриду.

Далее в иске говорится, что в июле 2021 года FTX выкупила акции Binance как в FTX Trading, так и в ее материнской компании WRS. Выкуп был профинансирован подразделением Alameda Research компании FTX с использованием комбинации собственных токенов Binance (BNB) и стейблкоинов Binance (BUSD). На тот момент рыночная стоимость этих активов превышала 1,76 млрд долларов.

FTX и Alameda, неплатежеспособные к началу 2021 года, не смогли позволить себе выкуп. В иске утверждается, что передача всех средств была мошеннической в соответствии с законодательством о банкротстве, ссылаясь как на конструктивное, так и на преднамеренное мошенничество, поскольку оно было частью предполагаемой схемы Бэнкмана-Фрида.

#криптовалюты #binance #ftx #криптобиржи
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