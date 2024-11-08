Однако вряд ли он предоставит такую же производительность в играх.

Серия чипов Apple M4 способна обеспечить существенный прирост производительности в линейке Mac, а M4 Ultra – стать потенциальным флагманом. Недавние предположения намекают на то, что M4 Ultra может даже превзойти видеокарту RTX 4090 от NVIDIA, которая на данный момент является самым мощным потребительским GPU в мире.

По данным Wccftech, Ядим Юрьев из Max Tech на YouTube поделился своим прогнозом, согласно которому M4 Ultra может набрать впечатляющие 330 000 баллов в тесте Geekbench 6, использующем API OpenCL. Для сравнения, текущий показатель RTX 4090 в OpenCL составляет 317 379 баллов, а M4 Max – 192 812 баллов.

Прогноз ютубера основывается на том, что M4 Ultra удвоит количество ядер GPU по сравнению с M4 Max. Юрьев отмечает, что "масштабирование GPU от утечки результатов M4 Pro до M4 Max отражает увеличение производительности на 78%".

Если эти данные оправдаются, то M4 Ultra может превзойти флагманскую RTX 4090 в определенных сценариях. Однако следует понимать, что это не будет применимо для всех тестов и реальных приложений/игр.

Несмотря на столь ранние цифры, стремление Apple повысить игровую производительность компьютеров Mac очевидно. Компания добилась успехов в расширении своего игрового каталога, хотя значительное количество популярных игр по-прежнему отсутствует в macOS.