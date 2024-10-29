Никаких просадок даже на релизе.

Меньше месяца осталось до выхода столь ожидаемой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в существовании которой многие фанаты сомневались, учитывая её неспокойный путь разработки. Многочисленные задержки, затронувшие проект, заставляли даже самых преданных поклонников сомневаться в том, что игра увидит свет в ближайшие годы.

Однако S.T.A.L.K.E.R. 2 уже почти готов. Недавно GSC Game World провела финальное мероприятие для прессы в Праге, чтобы поделиться последними сведениями об игре. В интервью Radio Times Gaming технический продюсер Евгений Кулык высказал своё мнение по поводу оптимизации.

"Чтобы оправдать наши ожидания по оптимизации на Xbox и ПК, мы внесли множество изменений в потоки рендеринга, оптимизировали работу процессора и оперативной памяти. Сейчас мы практически близки к завершению всего процесса полировки. Наша цель – создать игру, которая будет постоянно работать со стабильным FPS и стабильной производительностью".

Отвечая на вопрос о версии движка Unreal Engine 5, на котором разрабатывается S.T.A.L.K.E.R. 2, Кулык рассказал, что GSC значительно вольно обошлась с Unreal Engine 5.1, изменив его в соответствии с масштабами и требованиями своего игрового мира.

"Наш движок основан на Unreal Engine 5.1, но мы называем его 5.1.GSC, потому что для создания такого большого мира нам пришлось принять и, скажем так, переписать и модернизировать некоторые инструменты, которые предоставлял базовый Unreal Engine, чтобы они соответствовали нашим потребностям при создании мира S.T.A.L.K.E.R. 2".

Стоит отметить, что в прошлом году GSC объявила о переходе с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5, похвалив его функции Lumen и Nanite как критически важные элементы для завершения игры. По мере развития Unreal Engine 5 компания Epic Games ввела различные улучшения производительности, особенно в последних сборках Lumen и Nanite. Учитывая, что версия GSC является адаптированным вариантом, есть осторожный оптимизм в том, что эти настройки не повлияют на производительность.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 20 ноября для PC и Xbox Series S|X, а в первый день игру можно будет приобрести по Game Pass. Хотя официального заявления о релизе на PlayStation 5 не было, в предыдущем отчете говорилось о трехмесячном эксклюзивном окне, что позволяет предположить возможный запуск PS5 в начале 2025 года.