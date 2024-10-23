Компания не хочет создавать искусственную реальность в фотографиях.

По мере того как стираются границы между цифровыми изображениями и реальностью, простой вопрос "Что такое фотография" становится все более сложным. С развитием искусственного интеллекта редактирование фотографий достигло новых высот, вызывая некоторые этические проблемы. От убедительных глубоких подделок до вставки экзотических элементов в обычные изображения – технология преобразует визуальный контент такими темпами, что многие чувствуют себя неуверенно.

Компания Apple намерена войти в сферу ИИ со своим новейшим набором инструментов, получившим название Apple Intelligence. Среди этих инструментов – "Clean Up", новая функция редактирования фотографий, которая позволяет пользователям удалять ненужные объекты с изображений. Apple в данной сфере придерживается более консервативного подхода. В то время как Google позволяет пользователям изменять реальность, инструменты Apple намного проще, возможно, даже обыденнее.

Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги (Craig Federighi) пролил свет на сдержанный подход компании в интервью The Wall Street Journal. Он подвел краткий итог, сказав: "Мы помогаем распространять точную информацию, а не фантазии". В интервью Джоанна Стерн, репортер из WSJ, продемонстрировала инструмент "Clean Up", стерев бутылку с водой с края фотографии. Хотя это кажется незначительной корректировкой, Федериги рассказал, что даже это небольшое изменение вызвало серьезные внутренние дебаты.

Высказывания Федериги подчеркивают осторожный подход Apple к искусственному интеллекту и его влиянию на целостность изображений. Он дал понять, что Apple глубоко обеспокоена тем, как изменения, вызванные ИИ, могут исказить реальность.