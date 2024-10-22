Её дарят за участие в конкурсе.

Компания ZOTAC представила ограниченную серию видеокарты RTX 4070 SUPER, разработанную в сотрудничестве с Sony Pictures в честь выхода предстоящего выхода фильма Venom: Последний танец, который появится в кино уже завтра. Данная эксклюзивная карта – больше, чем просто аппаратное обеспечение, это коллекционный экземпляр, связанный с франшизой "Веном", но у нее есть одна загвоздка: она не доступна для розничной покупки. Вместо этого карту можно выиграть в рамках рекламного конкурса, что делает ее труднодостижимым призом как для фанатов, так и для любителей техники.

Интересно, что эта акция, судя по всему, ограничена регионом, поскольку упоминания о чипе встречаются только на китайских платформах. Это говорит о том, что ZOTAC, скорее всего, ограничивает конкурс конкретными рынками.

Дизайн специального издания во многом повторяет эстетику недавно выпущенной ZOTAC карты Black Myth: Wukong. Она имеет схожую цветовую гамму, а основными отличиями являются задняя панель и общая графика, которые были переработаны в соответствии с темой Venom. Анонс карты в соцсетях подчеркивает её особенности, включая возможности трассировки лучей в 2K, генерацию кадров DLSS 3 и красочную RGB-подсветку.



