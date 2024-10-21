В том числе и объекты неправильной формы.

Компания Japan Display Inc. недавно продемонстрировала свою инновационную технологию ZINNSIA, которая расширяет границы емкостных сенсорных датчиков. На выставке CEATEC 2024, проходившей в Makuhari Messe под Токио, компания продемонстрировала, как ZINNSIA может превращать самые разные материалы в сенсорные поверхности. Посетители могли взаимодействовать с нетрадиционными сенсорными интерфейсами, изготовленными из таких материалов, как дерево, камень, гипсокартон, ткань и даже мех.

Хотя сенсорные поверхности не являются чем-то совершенно новым, многие предыдущие технологии опирались на системы на основе камер, такие как Kinect от Microsoft, которые имели ограничения по точности и удобству использования. В ZINNSIA от JDI, напротив, используется емкостная сенсорная технология, которая сохраняет чувствительность и точность даже при работе с толстыми объектами или объектами неправильной формы.

На одном из ярких экспонатов было представлено чучело животного, а именно пушистое "чучело кошки", которое посетители могли погладить. Когда к нему прикасались, соответствующий виртуальный кот на экране соседнего компьютера реагировал игривой анимацией, имитируя живое взаимодействие.

В другой демонстрации ZINNSIA использовалась для управления системами освещения. Посетители могли прикасаться к различным образцам материалов, чтобы включать и выключать свет или регулировать его яркость, изменяя силу нажатия. Универсальность технологии была подчеркнута ее способностью определять действия пользователя без прямого физического контакта. Эта функция может оказаться полезной в условиях, когда прямое прикосновение может быть непрактичным, например, в общественных туалетах или при работе с грубыми поверхностями.