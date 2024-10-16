Минимальная скорость передачи данных – 180 Мб/с.

Техническое альфа-тестирование Microsoft Flight Simulator 2024 выявило значительный спрос на потоковую передачу данных, достигающий 180 Мб/с во время полета. Это означает примерно 81Gb данных, потребляемых в час при полетах над густонаселенными районами с высокими настройками детализации и прорисовки текстур.

Хотя игра уже вызвала споры из-за рекомендуемых системных спецификаций, примечательно, что базовый размер установки Flight Simulator 2024 гораздо меньше, чем у предшественника. Новая версия весит около 30Gb, что резко отличается от 130-400Gb, необходимых для Microsoft Flight Simulator 2020.

В сильно детализированных, основанных на фотограмметрии окружениях и в больших городах, Flight Simulator 2020 требует около 100 Мб/с. В более простых регионах этот показатель снижается примерно до 10 Мб/с.

Высокие требования к пропускной способности, наблюдаемые в альфа-версии 2024, могут быть связаны с уменьшенным размером установки. Легкий локальный контент требует больше потоковых данных во время игры, особенно для высокоточных симуляторов земной среды.

Вопрос в том, будет ли такой уровень потребления данных устойчивым для пользователей. В США, например, лимиты данных на домашних интернет-планах варьируются от 150Gb до 1Tb в месяц, а некоторые предлагают неограниченное использование. Для геймеров, находящихся в нижней части этого спектра, или для тех, чье соединение не способно выдержать скорость 180 Мб/с, Flight Simulator 2024 может стать серьезной проблемой.