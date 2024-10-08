ИИ работал с помощью текстовых подсказок.

Искусственный интеллект пока не добился значительных успехов в играх, если не считать его применения для масштабирования. Однако эта динамика может измениться раньше, чем ожидалось. Пользователь Reddit с ником Indiegameplus, недавно опубликовал на сабреддите aivideo видео, демонстрирующее ремастир Grand Theft Auto IV с гиперреалистичной графикой, утверждая, что все видео было создано с помощью текстовых подсказок ИИ.

В ролике показано, как персонаж GTA перемещается по реалистичному городу с видом от третьего лица. В одной из начальных сцен красный автомобиль Ferrari мчится по шумному ночному городу. Светодиодные рекламы освещают возвышающиеся здания, окружающие улицы, усиливая яркую атмосферу.

Если перейти к основным моментам игрового процесса, то в одной из сцен герой участвует в классическом угоне автомобиля в стиле GTA.

Отличительной особенностью этого видео является то, что оно создано не традиционными средствами. Это сгенерированная искусственным интеллектом кинематографическая демонстрация фотореалистичного ремастера GTA IV, созданная, как сообщается, с помощью новейшей модели Gen-3 Alpha от Runway, компании, занимающейся исследованиями в области ИИ.