После забавного трюка читеров все равно банят.

Компания Valve выпустила патч для своего геройского шутера Deadlock, включающий в себя умную систему защиты от читерства, которая является главной жемчужиной обновления.

В примечаниях к патчу подробно описаны различные изменения и корректировки, в том числе добавление нового героя по имени Мираж. Однако самое заметное нововведение – это добавление инновационной функции защиты от мошенничества, которая наверняка привлечет внимание.

Теперь, когда игрока ловят на читерстве в Deadlock, у его противников есть два варианта: они могут немедленно забанить читера или – что еще более интригующе – превратить его в лягушку до конца матча. После того как матч завершится и превратившийся в лягушку читер попрыгает на свободе, бан все равно будет наложен.

В примечаниях к патчу Valve уточняет, что на данный момент эта система защиты от читов установлена на консервативном уровне обнаружения, так как они продолжают разрабатывать более комплексную систему v2. По словам Valve, сама функция бана будет включена через несколько дней после выхода обновления. Более того, все матчи, которые закончатся превращением читеров в лягушек, не повлияют на результаты других игроков.