Вероятно, вместе с ней появится и RTX 5080.

NVIDIA готовится представить свои долгожданные видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на выставке CES 2025, открывая новое поколение передовых функций, предназначенных для геймеров по всему миру. Согласно последней информации, эти ускорители, входящие в линейку Blackwell, обещают быть высококлассными устройствами, устанавливающими новые стандарты в игровом мире.

Согласно источникам из Benchlife, запуск GeForce RTX 5090 и RTX 5080 запланирован на CES 2025. Это совпадает с более ранними утечками от надежных инсайдеров индустрии, таких как Kopite7kimi. Кроме того, NVIDIA, как сообщается, работает над китайской версией RTX 5090, получившей название RTX 5090D.

Время проведения мероприятия совпадает с китайским Новым годом, который наступает 29 января 2025 года.

Похоже, что NVIDIA завершила этап разработки серии RTX 5000, а розничная продажа, скорее всего, начнется через несколько месяцев после CES 2025.

Грядущая серия RTX 5000 представит обновленный дизайн, который выходит за рамки простого повышения производительности. Самое заметное нововведение – карта RTX 5090, которая, по слухам, будет иметь передовую конфигурацию.

Возможности памяти RTX 5090 побьют все рекорды: на основной печатной плате будет размещено 16 модулей памяти GDDR7. Каждый из этих модулей будет содержать по 2Gb VRAM, что в совокупности обеспечит объем памяти в 32Gb с 512-битной шиной.