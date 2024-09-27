RTX 5080 получит на 51% меньше ядер по сравнению с RTX 5090 и в два раза меньше памяти

Инсайдер Kopite7kimi раскрыл спецификации предстоящих графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 нового поколения.

Начиная с топовой модели, GeForce RTX 5090 станет самым мощным представителем серии. Она будет иметь дизайн печатной платы PG144/145-SKU30. Из 192 потоковых мультипроцессоров активными будут 170, что даст GPU 21 760 ядер.

Что касается памяти, то RTX 5090 получит 32Gb VRAM GDDR7, работающей на широкой 512-битной шине. Ожидается, что первое поколение GDDR7 будет работать на скоростях 28-32 Гбит/с. Несмотря на то, что общая мощность платы составляет 600W, реальное энергопотребление во время игр, скорее всего, будет ниже. Интересно, что, несмотря на высокую мощность, вариант карты Founders Edition, как ожидается, будет оснащен более тонким 2-слотовым кулером.

Двигаясь вниз по линейке, GeForce RTX 5080 будет построена на печатной плате PG144/147-SKU45. Эта модель будет полностью использовать ядро GB203, предлагая 10 752 ядра. Примечательно, что это на 51% меньше ядер по сравнению с RTX 5090.

RTX 5080 получит всего 16Gb GDDR7 с 256-битной шиной. Пропускная способность памяти составит от 896 ГБ/с до 1,024 ТБ/с. Номинальная мощность RTX 5080 – 400W (на 25% больше, чем у предыдущих поколений).

Значительная разница в характеристиках между RTX 5090 и RTX 5080 может создать проблемы для NVIDIA. Как и в случае с RTX 4080, большой разрыв в производительности между картами 90-й и 80-й серий может привести к недовольству потребителей ценообразованием.