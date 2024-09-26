Нарушение очередной экологической ступени.

Новый анализ планетарных границ выявил тревожную тенденцию: мы приближаемся к критическому рубежу, когда окружающая среда Земли может перестать поддерживать жизнь человека. Одной из наиболее острых проблем является быстрое снижение уровня pH в океане, причем закисление представляет собой прямую угрозу для морских экосистем.

Последние данные Потсдамского института исследований воздействия на климат показывают, что закисление океана достигает опасного уровня. Согласно исследованию, седьмая планетарная граница находится на грани нарушения, что может сделать практически невозможным поддержание экологической стабильности, обеспечивающей процветание человеческой цивилизации на протяжении тысячелетий.

Концепция планетарных границ была впервые представлена в 2009 году Йоханом Рокстремом. Она определяет критические пороги в системах Земли, преодоление которых может привести к необратимой деградации окружающей среды. Пересечение всех девяти планетарных границ может ввергнуть мир в приближенные к фатальным условия.

Девять границ, обозначенных в концепции, включают: изменение климата, внедрение синтетических химических веществ, разрушение стратосферного озона, атмосферную аэрозольную нагрузку, подкисление океана, биогеохимические потоки, использование пресной воды, изменение наземных систем и целостность биосферы.

В последнем докладе подчеркивается, что закисление океана приближается к точке невозврата. По мере того как океаны поглощают все большее количество атмосферных парниковых газов, риск для морской жизни усиливается. Особенно уязвимы простые организмы по типу планктона, составляющие основу многих морских пищевых цепочек. Если процесс закисления не будет контролироваться, это может привести к разрушению целых океанических экосистем.