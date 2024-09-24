Окончательный документ будет подписан в 2027 году.

Электромобили, произведенные в Китае, могут оказаться под запретом в Соединенных Штатах с 2027 года, если будет одобрено новое предложение по регулированию. Бюро промышленности и безопасности США опубликовало уведомление о предлагаемых правилах, направленных на ограничение импорта и продажи транспортных средств и компонентов, созданных производителями, имеющими "достаточную связь" с Китайской Народной Республикой или Россией.

Предлагаемое регулирование направлено на критически важные компоненты аппаратного и программного обеспечения электромобилей, в частности, на потенциальную вредоносную эксплуатацию данных и информации, являющихся неотъемлемой частью их работы. Например, подозрения вызывает система Vehicle Connectivity System, которая позволяет автомобилям обмениваться данными через Bluetooth, сотовые сети, спутник или Wi-Fi, а также система автоматизированного вождения, которая обеспечивает автономное управление автомобилем без вмешательства человека. Если санкции будут введены, они затронут не только детали, импортируемые для автомобилей американского производства, но и те, что интегрированы в транспортные средства, поставляемые из Китая и России.

Исключения, если предложение будет принято без поправок, будут распространяться только на автомобили, предназначенные для выполнения сельскохозяйственных или горнодобывающих функций.

Белый дом подчеркнул, что "эти сомнительные технологии включают в себя компьютерные системы, управляющие движением автомобиля и собирающие конфиденциальные данные о водителях и пассажирах, а также камеры и датчики, облегчающие автоматизированное вождение и документирующие сложные детали американской инфраструктуры".

Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил об этих рисках следующее: