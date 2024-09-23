В некоторых точках цены достигли €2 600.

Не так давно мы писали о снижении цен на RTX 4090, что быстро отразилось на розничных ценах. Флагманская модель Ada быстро подстроилась под рыночные условия. Несмотря на минимальное конкурентное давление, другие рыночные силы все же привели к некоторым колебаниям. Теперь, когда NVIDIA готовится представить серию RTX 50 – либо к концу этого года, либо в начале 2025 года, – рынок снова пришел в движение. Розничные продавцы, предвкушая запуск, корректируют цены, но, к сожалению, это не сулит ничего хорошего тем, кто надеется на более доступные карты RTX 4090.

На момент выхода RTX 4090 в Германии ее цена составляла €1 949. В течение следующих нескольких месяцев цена постепенно снижалась, опустившись до €1 859 и в конечном итоге до €1 769 в период с февраля по май. Однако те времена прошли, и текущая ценовая картина для RTX 4090 гораздо более мрачная.

По данным немецкого издания 3DCenter, которое отслеживает последние изменения цен, крупные розничные сети демонстрируют тревожную тенденцию. Один из крупных продавцов, Alternate, предлагает карту за €1 959, в то время как другие подняли цены до ошеломляющих €2 304 или даже до €2 668. В перспективе это эквивалентно целому игровому ПК, добавленному к цене, которую покупатели платили в 2023 году.

Официальных сообщений от партнеров NVIDIA о возможном прекращении выпуска RTX 4090 пока не поступало. Несмотря на это, за время своего существования на рынке модель часто оказывалась в избытке.