Он развивает скорость до 65 км/ч.

Компании McLaren и Lego на протяжении многих лет развивали тесное сотрудничество, совместно создав несколько сложных наборов моделей автомобилей, включая версии Senna GTR и болида MCL36 F1 в масштабе 1:8. Однако их последнее творение – Lego-копия культового McLaren P1 в натуральную величину в масштабе 1:1 – выводит сотрудничество на совершенно новый уровень.

Эта впечатляющая копия собрана из 342 817 деталей Lego Technic. Автомобиль питается от комбинации батареек Technic и небольшого аккумулятора электромобиля, что выводит модель за рамки простой эстетичности. Подчеркивается, что это не просто экспонат, которым можно любоваться: инженеры McLaren и Lego разрабатывали модель с учетом ее полной функциональности.

Автомобиль оснащен восемью моторными блоками, каждый из которых содержит 96 моторов Lego Power Function, что в сумме дает 768 моторов. Эти моторы позволяют Lego P1 развивать максимальную скорость до 65 км/ч. Примечательно, что вес модели составляет 1 220 кг – всего на 200 кг легче, чем у настоящего McLaren P1, который оснащен гибридной системой V8 с двойным турбонаддувом.

Процесс строительства был действительно сложной задачей. Команда из 23 специалистов из McLaren и Lego неустанно трудилась в течение 8 344 часов, чтобы разработать и построить реплику.

Чтобы продемонстрировать, что Lego P1 в масштабе 1:1 – это не просто шоу, пилот McLaren Formula 1 Ландо Норрис сел за руль и проехал круг по трассе Сильверстоун.

Хотя в модели использованы колеса, руль и стальное шасси оригинального McLaren P1, остальная часть конструкции создана из элементов Lego Technic. Более того, для этого проекта были специально отлиты 11 уникальных компонентов.