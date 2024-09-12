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Kachka
Несмотря на новые технологии в iPhone 16, пользователи не спешат обновлять свои старые устройства
Тенденция к сохранению старых моделей растёт с каждым годом.

Несмотря на то, что Apple ежегодно выпускает самые современные модели iPhone, например, iPhone 16 в 2024 году, значительное число пользователей продолжает сопротивляться обновлению, удерживая старые устройства в течение длительного времени.

Презентации Apple безусловно остаются важнейшими событиями в мире технологий, и каждая новая версия iPhone демонстрирует передовые функции, призванные привлечь потребителей. Однако, несмотря на привлекательность таких инноваций, как улучшенные камеры и более быстрые процессоры, все большая часть пользователей предпочитает оставить свои старые iPhone, а не спешить покупать последние модели.

Данные компании Consumer Intelligence Research Partners выявляют четкую тенденцию: более трети недавних покупателей iPhone в США не расстаются со своими предыдущими устройствами в течение трех и более лет. Доля пользователей, хранящих свои телефоны не менее двух лет, увеличилась с 66% в 2023 году до 70% в 2024 году.

Этот сдвиг не внезапный, а скорее постепенный: в 2019 году 64% пользователей iPhone ждали не менее двух лет, прежде чем обновиться до новой модели. Если сравнить данные с 2019 по 2024 год, то можно обнаружить заметные изменения в поведении потребителей. В 2019 году 38% пользователей обновляли свои устройства в течение двух-трех лет, и только 26% держали их более трех лет. Однако к 2024 году доля тех, кто сохраняет свои телефоны в течение трех и более лет, выросла до 34%, а число пользователей, обновляющих устройства в течение одного-двух лет, сократилось с 28 до 25%.

Другим важным фактором, определяющим эту тенденцию, является финансовая модель, лежащая в основе покупки iPhone. Как известно, многие потребители приобретают iPhone в рассрочку, распределяя расходы на несколько месяцев. Как отмечает CIRP, когда рассрочка заканчивается, пользователи часто ощущают значительное снижение своих ежемесячных расходов – иногда на 40 долларов и более, что заставляет многих продлевать срок службы своих уже оплаченных устройств.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 16
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