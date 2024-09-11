Разница между моделями стала минимальной.

Выбор iPhone становится все более сложным с каждым новым релизом. После тщательного изучения последних анонсов Apple, один момент выделяется: iPhone 16 за $799 предлагает привлекательную стоимость по сравнению с предыдущими базовыми моделями. В отличие от прошлых версий, в которых использовались старые процессоры, iPhone 16 может похвастаться совершенно новым чипом A18. Он также унаследовал кнопку Action от iPhone 15 Pro и получил новую кнопку камеры. Примечательно, что iPhone 16 поддерживает функцию Apple Intelligence, недоступную в iPhone 15 и более ранних моделях, что делает его более долговечным.

Хотя iPhone 16 Pro за $999 предлагает расширенные инструменты для фото- и видео съемки, разница между Pro и стандартным iPhone 16 становится менее заметной.

Стоит также отметить, что iPhone SE, цена которого составляет $429, остается сомнительным вариантом. Он по-прежнему работает на устаревшем чипе A15 и оснащен устаревшим 4,7-дюймовым дисплеем. Хотя слухи говорят о том, что новая модель SE может появиться в следующем году, текущая версия кажется плохим выбором, учитывая ее устаревшее оборудование.

Стоит отметить, что в следующем году может появиться более тонкий и продвинутый iPhone, так как слухи говорят о дизайне, похожем на iPad Pro. Кроме того, Apple Intelligence не будет полностью функциональной на момент запуска. Первые революционные функции ожидаются в октябрьском обновлении, а расширенные возможности Siri появятся не раньше середины 2025 года.