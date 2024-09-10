У двух смартфонов идентично почти всё.

Последняя линейка iPhone 16 от Apple получила заметные обновления: и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max оснащены чипом A18 Pro, который, как утверждается, на 15% мощнее своего предшественника A17 Pro. Одним из ярких достижений этого года стало решение Apple предоставить идентичные характеристики обеим моделям Pro – в отличие от предыдущих релизов, где меньший вариант часто отставал по некоторым важным спецификациям. Однако, несмотря на практически идентичный характер этих устройств, две ключевые особенности по-прежнему отличают iPhone 16 Pro от Pro Max.

iPhone 16 Pro теперь оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, в то время как Pro Max может похвастаться более крупным 6,9-дюймовым экраном, что привело к небольшому увеличению габаритов устройства по сравнению с прошлогодними моделями.

В серии iPhone 16 компания Apple уравняла шансы между двумя топовыми моделями. И iPhone 16 Pro, и Pro Max имеют идентичное аппаратное обеспечение, внутренние компоненты и возможности. Слухи о равенстве характеристик двух моделей оказались верными, но у более крупного iPhone 16 Pro Max все же есть несколько преимуществ, с которыми не может сравниться младшая версия.

Первое заметное отличие – время автономной работы. Более крупный корпус iPhone 16 Pro Max позволяет установить более емкий аккумулятор, обеспечивающий до 33 часов работы на одном заряде. Во-вторых, Pro Max предлагает значительно больший дисплей.

Обе модели оснащены OLED-дисплеями одинакового качества, обеспечивающими четкое и яркое изображение. Ещё одна изюминка – система камер: и iPhone 16 Pro, и Pro Max оснащены 48-Мп камерой "Fusion" с диафрагмой f/1.78.