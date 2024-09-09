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Kachka
Энтузиаст собрал и упорядочил в одном документе все инсайдерские и слитые данные о GTA 6
Вчера он выпустил последнюю версию документа.

Rockstar Games пока выпустила только один официальный трейлер для Grand Theft Auto VI, но о грядущей игре уже накопилось много любопытной информации. Благодаря усилиям одного преданного фаната игры эта информация теперь упорядочена в более доступном виде.

В начале этой недели в сети появился документ GTA VI Document версии 1.5. В этом документе собран обширный обзор всего, что известно об игре, включая первый трейлер, утечки и другие подробности. С последней версией можно ознакомиться здесь.

Несмотря на то, что Rockstar Games некоторое время хранила молчание по поводу подробностей геймплея Grand Theft Auto VI, отсутствие обновлений не уменьшило ажиотажа. Более того, ожидание продолжает расти с каждым днём по мере приближения релиза игры в конце 2025 года, подтвержденного компанией Take-Two несколько месяцев назад. Не только игроки, но и вся индустрия с нетерпением ждут релиза. По мнению многих экспертов, он станет самым масштабным в истории видеоигр. Его выход может оказать значительное влияние на дальнейшие проекты и их ценообразование.

В настоящее время Grand Theft Auto VI находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

#игры #rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6
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Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
Игру, вдохновлённую миссией с вертолетиком из GTA Vice City, удалили из PS Store
По словам инсайдера GTA VI перенесли до 2026 года, а ПК версию ждать через еще минимум год
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