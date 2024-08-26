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Kachka
MSI готовит специальное издание видеокарты RTX 4070 Ti SUPER S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition
Вместе с ним на подходе модели WoW и Wukong.

MSI продолжает тенденцию создания кастомных выпусков видеокарт, вдохновленных известными игровыми франшизами. Предпоследний анонс касался World of Warcraft Edition, посвященный 20-летию культовой игры. А Wukong Edition был создан по просьбе NVIDIA, что позволило MSI сравняться с ведущими брендами, предлагающими аналогичные модели.

Однако MSI не собирается останавливаться на достигнутом. Компания уже готова выпустить еще одно издание, на этот раз основанное на грядущей игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой намечен на 20 ноября. Информация об этом появилась в листинге Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), раскрывающем информацию о предстоящей модели. Предстоящая модель будет называться GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition.

Новая карта будет повторять дизайн существующего варианта Gaming X Slim, но с заметными изменениями. Ожидается новая цветовая схема и уникальная задняя панель, возможно, в комплекте с игрой, что вполне оправдано, учитывая премиальную цену карты, которая, вероятно, превысит 800 долларов. В отличие от версий WoW и Wukong, эта модель будет иметь другой чип – RTX 4070 Ti SUPER.

#nvidia #видеокарты #игры #msi #rtx 4070 #s.t.a.l.k.e.r. #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl
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