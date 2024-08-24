Следующий проект миллиардера обещает восстанавливать зрение.

Илон Маск пророчит Neuralink многообещающее будущее, предполагая, что в ближайшие годы компания начнет активно внедрять мозговые имплантаты. В настоящее время технология Neuralink используется только двумя пациентами. Однако Маск ожидает, что если прогресс будет развиваться в соответствии с ожиданиями, то уже через десять лет имплантами Neuralink смогут воспользоваться миллионы людей.

Последние новости от Neuralink свидетельствуют о значительных успехах второго участника исследования PRIME, Алекса. После установки имплантата Алекс продемонстрировал значительные улучшения в своей способности взаимодействовать с различными технологиями. Он успешно использовал программное обеспечение автоматизированного проектирования для создания индивидуального крепления для своего зарядного устройства Neuralink, а также участвовал в видеоиграх, включая шутеры от первого лица, такие как Counter-Strike. Демонстрация Neuralink показала, что Алекс теперь может играть в Counter-Strike благодаря своему мозговому чипу.

Илон Маск поделился своим амбициозным видением будущего Neuralink, заявив, что в течение нескольких лет компания может увеличить число пациентов до сотен. По словам Маска, через пять лет это число может вырасти до десятков тысяч, а через десять лет – до миллионов.

Текущее предложение Neuralink, "Телепатия", позволяет пользователям управлять технологиями с помощью своих мыслей. Однако это только начало. Компания планирует выпустить дополнительные устройства, в том числе BlindSight, о котором Маск упоминал в социальных сетях. Технология BlindSight призвана восстанавливать зрение пациентам, даже тем, кто слеп от рождения. Маск выразил уверенность в том, что зрительная кора остается функциональной и что зрение можно восстановить даже у тех, кто никогда раньше не видел.