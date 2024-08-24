На некоторые уступки компания уже пошла.

Компания Apple намерена внедрить ряд значительных изменений в iPhone в странах Европейского союза, в первую очередь касающихся настройки приложений по умолчанию. Согласно последним изменениям, Apple вскоре позволит пользователям из ЕС изменять стандартные приложения для смартфона, обмена сообщениями, паролями и клавиатурой, что повысит адаптируемость платформы к индивидуальным предпочтениям.

Этот шаг согласуется с предыдущими действиями Apple по соблюдению правил ЕС, которые требовали бóльшей открытости App Store. Теперь разработчики могут запускать приложения с собственными платежными системами. Грядущее обновление iOS 18 расширит эти изменения, позволив пользователям назначать приложения навигации, перевода и спам-фильтра по умолчанию, что позволит еще больше отойти от фирменного стиля Apple.

Кроме того, пользователи получат возможность удалять приложения по умолчанию, такие как App Store, Camera, Photos и Safari. Этот переход превратит iPhone в более универсальное устройство, позволяющее широко настраивать рабочее пространство в зависимости от потребностей пользователя.

Продолжающееся давление со стороны ЕС, также включает в себя требование совместимости аппаратного обеспечения Apple с любыми приложениями, установленными пользователем, что разрушает прежние ограничения.

Уступки Apple распространяются и на другие сферы, например, на присутствие альтернативных магазинов приложений, примером чему может служить недавнее возвращение Epic Games с игрой Fortnite.