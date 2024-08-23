Однако вознаграждение будет введено позже.

Присущая биткоину ограниченность в плане количества монет была в центре внимания при обсуждении его потенциала для значительного прироста капитала, особенно в сценариях, когда спрос на него резко возрастает. Теперь у держателей биткоина появилась дополнительная возможность повысить свою доходность с помощью ставок.

Компания Babylon, разработчик протоколов разделения безопасности для децентрализованных приложений, представила свой самоокупаемый протокол майнинга биткоина. Он позволяет держателям биткоинов заблокировать свои BTC с помощью скрипта на заранее определенный срок. В обмен на это участники получат вознаграждение и право голоса в соответствующем протоколе Proof-of-Stake (PoS).

В настоящее время протокол Babylon находится на начальной стадии, когда участники могут заблокировать свои биткоины, но без получения вознаграждения за ставку или других стимулов. Вознаграждение будет введено на последующих этапах. Примечательно, что на начальном этапе Babylon установил общий лимит ставок в 1 000 биткоинов. Параллельно с этим цена биткоина остается относительно стабильной с момента достижения исторического максимума в $73 794 в начале этого года.

Кроме того, криптовалюта становится все более актуальной на политической арене. По данным Axios, связанные с криптовалютами организации внесли около половины из 248 миллионов долларов в корпоративные фонды, нацеленные на влияние на федеральные выборы в этом цикле. Например, бывший президент Дональд Трамп, один из ведущих претендентов от республиканцев, уже пообещал создать специальный резерв биткоина, если он победит на предстоящих в ноябре выборах.