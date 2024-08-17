Другие союзные страны также не ответили.

Недавно мы сообщали, что по данным анонимных источников в правительстве Британии, министры страны в последние месяцы пытались добиться разрешения для Украины бить крылатыми ракетами Storm Shadow по российской территории. Вчера англоязычная газета The Times отметила, что все усилия министров увенчались ничем из-за чересчур сложных бюрократических процессов.

Утверждается, что официальные лица в Вашингтоне оставили без ответа запрос британских министров. По имеющимся данным, запрос был отправлен в США около месяца назад и по сути увяз в американской бюрократической системе, поэтому источник предупреждает, что, вероятнее всего, тему отложили на более благоприятное время.

Чтобы украинские военные могли легально применять Storm Shadow по военным объектам в глубине РФ, им нужно разрешение всех стран-союзников, в том числе Великобритании, которое уже имеется, а также США, Франции и ещё одной неназванной страны блока НАТО. В самой Британии считают, что атаки с помощью Storm Shadow должны проводиться исключительно в рамках международного гуманитарного права.