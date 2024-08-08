Цель заключается во взятии определенных позиций и создании видеоматериалов.

Вчера и сегодня можно иметь честь наблюдать за вылазкой ВСУ вглубь Курской области, которая находится недалеко от границ. Как утверждают российские СМИ, им удалось узнать о целях данной операции непосредственно от военного ВСУ, которого взяли в плен сегодня ночью. Утверждается, что, по его словам, задача ВСУ заключалась и заключается во взятии определенных позиций политического масштаба с целью записи видеороликов, которые должны быть отправлены командованию.

Сообщается, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают оказывать Украине военную поддержку, и рассматривают действия страны как самооборону, однако вскоре с командованием Украины обязательно свяжутся для выяснения конкретных задач вылазки в Курскую область непосредственно у людей, которые давали приказы.

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В последних заявлениях Госдепа США сказано, что Америка в контакте с Украиной насчет ситуации в регионе и считают действия военных суверенным решением страны.

Отмечается, что перед военными стояла задача снять как можно больше видеоматериалов из крупных сел и населенных пунктов, которые удастся взять под контроль. Одним из таких сёл была Гордеевка.