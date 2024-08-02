С такой инициативой выступила партия ЛДПР.

Партия ЛДПР, в частности ее председатель Леонид Слуцкий, предложила внести в Госдуму законопроект, предлагающий серьезный налоговый вычет для россиян с низким доходом, который позволит им «продержаться на плаву».

Сообщается, что законопроект предполагает ежегодную выплату в размере 46,8 тыс. рублей для всех россиян, чей доход не превышает 30 тыс. рублей. В ЛДПР утверждается, что люди с таким уровнем обеспеченности нуждаются в налоговых послаблениях, а в идеале их нужно вообще освободить от налогового бремени.

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Законопроект будет внесен уже сегодня, но для того, чтобы претендовать на выплату 46,8 тыс. рублей, годовой доход налогоплательщика не должен превышать 360 тыс. рублей.

По данным Росстата, под эту категорию подпадают около 14 млн людей. Примерно такое количество граждан имеют меньше прожиточного минимума и, опираясь на заявление ЛДПР, нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Объясняя свою инициативу, Слуцкий подчеркнул, что граждане РФ честно платят одинаковые налоги вне зависимости от их доходов, а такого, по его мнению, быть не должно.