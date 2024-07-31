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Kachka
Представители ЦБ рассказали, когда ожидать снижения ставки по ипотеке
Она неизменно связана с уровнем инфляции.

Представители ЦБ, ссылаясь на главу организации Эльвиру Набиуллину, вчера рассказали, когда можно ожидать снижения ставки по ипотеке. Утверждается, что на нее непосредственно влияют два фактора: текущий уровень инфляции в стране и процент ключевой ставки, определений Центральным банком.

В ЦБ отмечают, что главной задачей регулятора сейчас является замедление и, по мере возможности, снижение инфляции. Представители ЦБ напоминают, что до пандемии 2019 года, когда инфляция находилось на контролируемом уровне, россиянам предлагали кредиты под 8-9% годовых. 

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Далее ситуация начала осложняться, в результате чего совет директоров Банка России 26 июля на специальном заседании, организованном для пересмотра дальнейших перспектив, был вынужден поднять ключевую ставку с 16 до 18%. Как только инфляция замедлится, ипотечная ставка медленно «поползет» вниз, однако конкретные сроки на данном этапе назвать никто не может.

#инфляция #центробанк #ипотека #ключевая ставка #центробанк рф
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