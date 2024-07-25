Приложения доступны как на Android, так и на Windows.

Как сообщают эксперты, хакеры используют растущую популярность мобильной игры Hamster Kombat для распространения вредоносных программ, рекламного ПО и майнеров.

Исследователи из ESET обнаружили вредоносную активность, направленную на пользователей Android и Windows, и использующую значительную пользовательскую базу игры, насчитывающую более 250 миллионов активных участников.

реклама

Hamster Kombat, мобильная игра, запущенная в марте 2024 года, интегрирована в платформу обмена мгновенными сообщениями Telegram, которая является единственной официальной площадкой для игры. Чтобы зайти в Hamster Kombat, игроки должны получить доступ к определенному каналу бота Telegram и активировать его. Игровой процесс включает в себя непрерывное нажатие на экран с целью получения реальной прибыли.

Учитывая относительную новизну игры и ее эксклюзивность для Telegram, киберпреступники ожидаемо воспользовались проектом, чтобы распространять поддельные версии игры среди неопытных пользователей, выманивая у них средства. Компания ESET сообщает о многочисленных случаях такого мошенничества, в том числе о поддельной игре для Android под названием HAMSTER EASY.

В другом случае пользователи Windows стали жертвой поддельной игры, которая устанавливала Lumma Stealer. Данная программа особенно опасна, так как ворует ключи доступа к криптовалютным кошелькам, сохраненным на устройстве.