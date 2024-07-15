Трейлер GTA 5, для сравнения, имеет всего 111 млн просмотров.

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 пару часов назад превысил порог в 200 миллионов просмотров. Изначально шестая часть франшизы с открытым миром должна была быть представлена 6 декабря 2023 года. Однако Rockstar Games выпустила трейлер на день раньше после утечки некачественной версии в сеть. К 6 декабря трейлер уже набрал 93 миллиона просмотров на YouTube, установив новый рекорд по количеству просмотров за 24 часа среди всех не музыкальных видео на платформе.

Трейлер продолжает набирать обороты и недавно преодолел отметку в 200 миллионов просмотров на YouTube. Несмотря на то, что за последние несколько месяцев рост числа просмотров замедлился: на подъем со 199 до 200 миллионов просмотров ушла почти неделя, этот рубеж еще больше утверждает трейлер Grand Theft Auto 6 в статусе одного из самых популярных превью видеоигр, когда-либо созданных.

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В мае материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, заявила, что игра выйдет зимой 2025 года, и попросила фанатов отнестись к переносу с пониманием. Предполагается, что за это время будет выпущено еще несколько трейлеров, каждый из которых может привлечь новых зрителей к оригинальном ролику.