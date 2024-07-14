Пока что о её релизе ничего не известно.

Компания Sapphire собирается выпустить новую модель видеокарты в серии PURE, вдохновленную широко известной игрой "Once Human". Эта бесплатная игра на выживание завоевала большую популярность благодаря использованию передового движка Unreal Engine 5 в сочетании с увлекательным сюжетом и захватывающей механикой геймплея. Время для релиза ускорителя выбрано безупречно.

Эта модель Radeon RX 7800 XT будет отличаться дизайном, объединяющим элементы серий PURE и PULSE. В то время как оригинальная модель PULSE 7800 XT отличается конфигурацией с двумя вентиляторами, в этом специальном издании использованы цвета и эстетические элементы из серии PULSE. Интересно, что трехвентиляторный кулер, по-видимому, принадлежит более дорогой серии PURE, создавая уникальный гибрид с индивидуальными цветовыми решениями.

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Под внешним видом карты скрывается полноценный графический процессор Navi 32 с 3840 ядрами и 16Gb VRAM. Хотя в анонсе нет подробностей о спецификациях карты, ожидается, что она будет повторять заводские настройки разгона модели PURE: игровая тактовая частота составит 2 169 МГц, а тактовая частота в boost – 2 475 МГц.

Несмотря на ажиотаж, компания не раскрыла точную дату выхода данной видеокарты. Представители намекнули на "несколько иной" процесс массового производства, но не дали дальнейших разъяснений. Кроме того, нет никакой информации о возможных специальных комплектах для геймеров или о наличии международной версии.