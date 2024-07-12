Кольцо может выполнять все функции часов, и даже больше.

Samsung открывает новую эру носимых технологий на базе ИИ, призванных помочь людям удовлетворить их повседневные потребности в здоровом образе жизни с помощью интеллектуальных функций, начиная от мониторинга поведения во время сна и заканчивая отслеживанием биения сердца.

В среду на мероприятии Galaxy Unpacked в Париже южнокорейская технологическая компания представила расширенный ассортимент носимых устройств, включая долгожданное новое кольцо Galaxy Ring, которое можно носить 24 часа в сутки 7 дней в неделю, обеспечивая бесшовную интеграцию со смартфонами и смарт-часами.

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Galaxy Ring – это последняя инновация Samsung в области носимых устройств, ориентированная как на любителей здорового образа жизни, так и на технически подкованных потребителей. Это изящное, компактное кольцо обеспечивает расширенные возможности мониторинга здоровья, легко интегрируясь в экосистему Samsung.

Устройство оснащено набором датчиков, которые непрерывно отслеживают ключевые показатели здоровья, включая режим сна, частоту сердечных сокращений и уровень активности в круглосуточном режиме. Эти данные анализируются с помощью фирменного искусственного интеллекта и алгоритмов Samsung, предоставляя пользователям новый показатель Energy Score, который предлагает персонализированную информацию об общем самочувствии.

Одной из отличительных особенностей Galaxy Ring являются возможности биологической обратной связи в режиме реального времени, не уступающие аналогичным продуктам Apple. Встроенные датчики определяют уровень стресса, предлагая практические рекомендации и дыхательные упражнения, чтобы помочь пользователям эффективно решать все проблемы в реальном времени.