Доступ в интернет будет открыт только после занятий.

Итонский колледж, уважаемая школа-интернат для мальчиков, расположенная в Виндзоре, недалеко от Лондона, славится впечатляющим списком знаменитых выпускников, среди которых принц Уильям, принц Гарри, Том Хиддлстон и Эдди Редмэйн. В этом учебном заведении также учились несколько будущих премьер-министров Великобритании, таких как Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.

Итонский колледж, одна из самых престижных школ во всем мире, собирается запретить смартфоны для своих студентов, поступающих на первый курс. Школа, в которой учатся мальчики в возрасте от 13 до 18 лет, предложит им в качестве альтернативы старинные телефоны Nokia. Этот шаг подчеркивает стремление Итона сбалансировать технологический прогресс с образовательными потребностями учеников.

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Представитель школы сообщил Business Insider, что учебное заведение часто пересматривает свои правила пользования мобильными телефонами, чтобы оценить преимущества и проблемы, которые технологии привносят в образовательную среду. Начиная с сентября, ученики 9-го года обучения (первокурсники) получат "кирпичные" телефоны – устройства, позволяющие звонить и отправлять смс, но не обладающие функцией доступа в интернет.

Более того, ученикам будет разрешено пользоваться телефонами только во внеурочное время. Хотя выданные школой iPad по-прежнему будут доступны во время занятий, их использование будет строго ограничено учебными целями.

Новая политика использования смартфонов представляет собой значительный прогресс по сравнению с предыдущими правилами. Например, в 2018 году школа ввела правило, согласно которому первокурсники должны были сдавать свои смартфоны на ночь.

Business Insider отмечает, что эти "кирпичные телефоны" вновь завоевали популярность, особенно среди молодого поколения, которое все чаще участвует в движениях, направленных на отключение от социальных сетей.