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Kachka
Появились поддельные RTX 4090 с чипами от RTX 3080 Ti и б/у памятью
Поставить такие карты на поток весьма просто.

Подделка GeForce RTX 4090, одной из топовых видеокарт стоимостью не менее 1500 долларов, может показаться невозможной без процессоров AD102 от NVIDIA и памяти GDDR6X от Micron. Однако известная ремонтная мастерская NorthWest Repair демонстрирует, что это вполне осуществимо.

Создание таких франкенштейнов на основе мобильных графических процессоров или восстановленной памяти – далеко не новая концепция. Они доступны на различных платформах, при этом открыто сообщается, что графические процессоры не поставляются официальными дистрибьюторами и могут потребовать установки специализированных драйверов. Некоторые магазины идут еще дальше, подделывая видеокарты с использованием перемаркированных GPU и бракованной памяти, включая топовые модели, такие как GeForce RTX 4090.

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Интересно, что AD102 от NVIDIA совместим по выводам со старым GPU GA102, который используется в GeForce RTX 3080 Ti. Этих старых чипов достаточно много, большинство из них ранее использовались в майнинге. 

Процесс маскировки GA102 под AD102 включает в себя удаление оригинальной маркировки путем полировки чипа, что довольно рискованно, и последующую лазерную печать новой маркировки. Учитывая передовую технологию производства этих GPU, такой процесс может легко повредить чип.

Кроме того, механизмы охлаждения, разработанные для чипов, создают определенное давление, которое будет несопоставимо с повторной маркировкой, что приведет к неоптимальной эффективности. В настоящее время единственным надежным способом отличить подлинный AD102 от перемаркированного GA102 является изучение расположения резистора на подложке.

Эксперты утверждают, что найти память также несложно. GDDR6X имеет такую же упаковку, как и другие типы GDDR. Многие GDDR SGRAM можно найти в ремонтных мастерских. Однако возникают сложности, поскольку некоторые микросхемы памяти восстановлены, а некоторые не функционируют. Кроме того, эти микросхемы имеют различную маркировку.

В итоге, несмотря на то, что подделка такой высококлассной видеокарты, как RTX 4090, включает в себя множество сложных этапов и потенциальных ловушек, наличие совместимых компонентов и отработанные методы делают ее удивительно осуществимой.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #rtx 3080 ti
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