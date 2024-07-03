Судно, по сообщениям, отлавливало кальмаров.

Вчера вечером китайские власти захватили тайваньское рыболовное судно у побережья Китая, недалеко от контролируемого Тайванем острова, что усилило существующую напряженность. Судно было доставлено в китайский порт, что подтвердила береговая охрана Тайваня.

Китай, напомним, считает Тайвань с демократическим правлением своей территорией. После вступления в должность президента Лай Чин-те в мае Пекин усилил давление на Тайбэй, назвав Лая "сепаратистом".

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Во вторник вечером тайваньское судно для ловли кальмаров находилось вблизи островов Кинмен под управлением Тайваня, рядом с китайскими городами Сямынь и Цюаньчжоу, но в пределах китайских вод. По данным береговой охраны Тайваня, оно было захвачено двумя судами китайской морской администрации.

Лодка работала в период, когда в Китае запрещено ловить рыбу. Береговая охрана Тайваня заявила, что будет поддерживать связь с китайскими властями, чтобы добиться скорейшего освобождения рыбаков.