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Kachka
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
Ровно столько стоило напечатать его на 3D-принтере.

Энтузиасты, занимающиеся разгоном и экстремальным охлаждением, находятся в постоянном поиске интересных экспериментов. В ходе одного такого случая команда исследователей попыталась выяснить, могут ли передовые технологии Generative AI и 3D-печати повысить производительность современных процессоров. В ходе эксперимента был создан контейнер для жидкого азота (LN2) с использованием нетрадиционных методов охлаждения, что позволило получить ряд интригующих результатов.

Проект объединил экспертов из разных отраслей: Skatterbencher, известный специалист по разгону; Diabatix, специалист по генеративному искусственному интеллекту для управления тепловым режимом; 3D Systems, пионеры в области аддитивного производства и ElmorLabs, поставщик оборудования для разгона.

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Взяв за эталон существующий контейнер Volcano LN2 компании ElmorLabs, команда воспользовалась системой искусственного интеллекта ColdStream Next компании Diabatix для разработки усовершенствованного дизайна. Затем этот цифровой чертеж был воплощен в жизнь компанией 3D Systems, которая напечатала прототип с помощью порошка из бескислородной меди. Однако этот передовой процесс обошелся команде в 10 000 долларов, что резко контрастирует с ценой оригинального Volcano в 260 долларов.

ИИ и 3D-печатный дизайн продемонстрировали многообещающие результаты во время первых испытаний, сосредоточенных на трех важнейших параметрах: времени охлаждения от комнатной температуры до -194°C, времени нагрева от -194°C до 20°C при нагрузке 1250W и минимальной температуре, достигаемой с помощью 500 мл жидкого азота.

По скорости охлаждения новая конструкция значительно превзошла Volcano, опустившись с 28°C до -194°C менее чем за минуту по сравнению с трехминутным временем Volcano. Показатели нагрева также улучшились: ИИ-контейнер нагревался на 30% быстрее. Кроме того, эффективность оказалась на стороне конструкции ИИ: она достигла температуры -133°C, используя 500 мл LN2, в то время как Volcano достиг только -100°C.

#процессоры #разгон #охлаждение #кулеры
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