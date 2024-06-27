Расположение камер будет схоже с iPhone X.

Грядущая линейка iPhone 16 от Apple должна существенно улучшить текущие модели, особенно в плане дизайна и производительности. По мере приближения к презентации этих флагманских устройств, до которой осталось около трех месяцев, появляется все больше подробностей об их дизайне и характеристиках. Ожидается, что iPhone 16 получит новое вертикальное расположение камеры и измененную конфигурацию кнопок. На видео, снятом недавно для розничной продажи, можно увидеть размеры стандартного iPhone 16 с разных сторон и получить представление о том, чего стоит ожидать.

В настоящее время в iPhone 15 и iPhone 15 Plus датчики задней камеры расположены по диагонали. Однако, похоже, Apple планирует вернуться к вертикальному расположению камер, напоминающему iPhone X, но оснащенному более крупными размерами. Видео, полученное от IceUniverse, демонстрирует значительно более крупный корпус камеры, а микрофон встроен в эту приподнятую часть.

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Помимо расположения камеры, на видео с розничным чехлом можно увидеть вырез под кнопкой питания или боковой кнопкой. Предполагается, что в этом вырезе разместится кнопка Capture, о которой ходят слухи, и которая призвана расширить возможности устройства по записи видео. Поскольку ожидается, что эта кнопка будет емкостной, а не механической, наличие выреза имеет практический смысл. Ожидается, что кнопка Capture будет присутствовать во всех четырех моделях iPhone 16, что соответствует цели Apple побудить пользователей создавать больше пространственных видео для Vision Pro.

Скорее всего, в iPhone 16 Apple заменит переключатель Mute кнопкой Action, подобной той, что есть на моделях iPhone 15 Pro. Ожидается, что в эту кнопку будут интегрированы различные элементы управления, включая новые функции, представленные в iOS 18.