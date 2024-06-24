Разработчик работал в Rockstar почти два десятилетия.

Комедия остается неизученным жанром для многих разработчиков игр, о чем рассказал бывший сценарист Rockstar Games Лазлоу Джонс. В новом интервью Джонс проливает свет на то, почему комедия является сложным элементом для создателей игр, и как серия Grand Theft Auto так успешно вводит свой культовый юмор на протяжении многих лет.

После почти двух десятилетий работы в Rockstar Games и участия в создании таких известных проектов, как GTA и Red Dead Redemption, Лазлоу Джонс присоединился к Дэну Хаузеру в новой студии Absurd Ventures. За время работы в Rockstar Джонс сыграл важную роль в создании миров этих игр, наполнив их характерным комедийным талантом, характеризующимся причудливыми диалогами и сатирическим взглядом на американское общество.

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В интервью для издания Kinda Funny Games Джонс подробно рассказал о том, как юмор вплетается в игры Rockstar и почему другие студии испытывают трудности с комедией.

"Думаю, помогает то, что каждая из игр серии GTA была призвана сатирически описать конкретное место и время. В других играх комедия может быть не так органично вписана, так как она не будет иметь в них особого смысла".

Такие игры, как GTA и Red Dead Redemption, – это не просто серьезные, прямолинейные испытания; их уникальность заключается в способности сочетать серьезность с юмором. Джонс упоминает, что Rockstar всегда стремилась наполнить мир как можно большим количеством контента, чтобы люди могли отвлечься.