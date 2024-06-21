В нём установлена встроенная карта Radeon 760M iGPU.

Сегодня в руки издания Tom’s Hardware попала уникальная сборка ПК, созданная пользователем Reddit TheJiral. Она отличается внушительным радиатором и внешним SSD-корпусом, подключенным через два порта USB 4. Центральным элементом этой сборки является мини-ПК ASRock Industrial Box-7640U, в котором изначально использовался безвентиляторный кулер со скромным радиатором. Модернизированный радиатор, который теперь является самым высоким компонентом сборки, – это Wakefield-Vette PADLED-13080, приобретенный TheJiral у DigiKey.

В ходе трансформации оригинальный корпус был заменен на 3D-печатный, в него были встроены боковые вентиляционные отверстия, а для облегчения сборки использовались резьбовые вставки, а не саморезы.

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Что касается производительности, то быстрая оценка может многое рассказать о возможностях данной машины. Оригинальные характеристики мини-ПК и его обозначение позволяют предположить, что в нем установлен энергоэффективный процессор Ryzen 5 7640U. Он предназначен в первую очередь для ноутбуков и представляет собой уменьшенную версию более мощного Ryzen 7 7840U. Несмотря на это, процессор по-прежнему демонстрирует достойную производительность iGPU благодаря вычислительным блокам RDNA3. В отличие от Ryzen 7 7840U с 12 процессорами RDNA3 CU и Radeon 780M iGPU, Ryzen 5 7640U оснащен Radeon 760M iGPU с 8 процессорами RDNA3 CU.

По словам TheJiral, выбранный ими кулер ловко справляется с Ryzen 5 7640U, работающим при мощности в 28W, то есть почти на 100%, без существенных проблем. Эта сборка демонстрирует не только изобретательность в дизайне, но и способность сохранять производительность при значительных тепловых нагрузках.