Достичь удалось около 47 кадров в секунду.

Последняя демонстрация движка Unreal Engine 5.4 показывает, что нативное разрешение 4K остается сложной задачей даже для топовых видеокарт. На сайте MxBenchmark PC недавно было представлено новое видео с демо "Забытое кладбище", разработанное компанией Scans Factory. Эта демонстрация была протестирована в разрешениях 4K и 1440p на графическом процессоре RTX 4080.

В данном видео RTX 4080, несмотря на то, что является одной из самых мощных видеокарт на рынке, не смогла обеспечить стабильную производительность в родном разрешении 4K. В дневных и ночных сценариях GPU едва удавалось достичь 50-60 FPS в отдельных случаях. При разрешении 1440p производительность была заметно выше, но стабильность частоты кадров оставалась проблемой.

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Эти результаты свидетельствуют о том, что, хотя Unreal Engine 5.4 и получил значительные улучшения производительности, он все еще нуждается в дальнейшей оптимизации для достижения удовлетворительного уровня производительности. Согласно анализу, опубликованному в прошлом месяце, хотя движок предлагает значительные улучшения, ему не хватает стабильности.

Помимо повышения производительности, Unreal Engine 5.4 включает в себя несколько новых функций. Среди них – опция Nanite Adaptive Tessellation, которая динамически регулирует уровень детализации в зависимости от сложности сцены, повышая общую эффективность рендеринга.