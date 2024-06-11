Стрельба длилась не больше минуты.

В воскресенье южнокорейские войска произвели предупредительные выстрелы, когда северокорейские войска по неосторожности пересекли границу, о чем сообщили военные Сеула. Этот инцидент усугубляет напряженность на Корейском полуострове после серии перестрелок между двумя странами, случившимися пару недель назад.

На брифинге во вторник южнокорейские военные попытались преуменьшить значение перестрелки. Официальные лица отметили, что северокорейские солдаты быстро отступили, не проявляя никаких признаков намерения вторгнуться на южную сторону. Такой вывод был сделан на основании нераскрытой информации от служб разведки.

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Военные, присутствовавшие там во время инцидента, утверждают, что не было никаких необычных движений, кроме того, что северокорейская армия немедленно двинулась на север после первых предупредительных выстрелов в их сторону. Такого мнения придерживается полковник Ли Сун Чжун, пресс-секретарь Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Этот инцидент произошел на фоне обострения и без того напряженной ситуации. Недавно сотни наполненных мусором воздушных шаров, запущенных с Севера, приземлились на территории Юга.

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, тогда выступила с предупреждением, пообещав больше подобных "подарков".