Выйдет складной iPhone, тем временем, аж в 2027 году.

Большинство современных складных телефонов придерживаются принципов дизайна, заложенных в Samsung Galaxy Z Fold 5 или Samsung Galaxy Z Flip 5. Однако предстоящий складной iPhone может отойти от этой тенденции, потенциально черпая вдохновение в Huawei Mate Xs 2.

Согласно новой записке для инвесторов, о которой сообщает издание 9to5Mac, складной iPhone может получить "оборачивающийся вокруг складной дизайн", подобный Huawei Mate Xs 2.

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Huawei Mate Xs 2, как и Galaxy Z Fold 5, представляет собой складное устройство с большим экраном. Однако если модель Samsung может похвастаться как экраном-крышкой для традиционного использования телефона, так и складным дисплеем для использования планшета, то Mate Xs 2 полагается исключительно на один складной дисплей. Этот основной дисплей оборачивается вокруг внешней стороны телефона, оставаясь открытым даже в сложенном состоянии.

Такая конструкция дает определенные преимущества. Отсутствие дополнительного экрана уменьшает количество компонентов дисплея, что позволяет Apple создать более тонкое устройство или использовать пространство для более емкого аккумулятора.

Кроме того, в записке также сказано, что складной iPhone ожидается в 2026 году с 7,9-дюймовым экраном.