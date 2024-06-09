Они по ошибке были доставлены на соседний адрес.

Playdate, известный бренд игровых портативных устройств, поделился интригующей историей о возвращении значительной части украденных устройств. Недавно компания объявила, что ей удалось вернуть неправильно поставленные и впоследствии украденные консоли на сотни тысяч долларов. В своих социальных сетях Playdate сообщила, что подробности этого необычного события будут раскрыты, но не сейчас.

В начале этого года консоли Playdate на сумму около 400 000 долларов были по ошибке доставлены не по адресу, а на строительную площадку рядом со складом компании. Эта маленькая оплошность привела к краже всей партии товара. Когда расследование компании Playdate начало приближаться к подозреваемым в краже, значительное количество нераспечатанных коробок было таинственным образом оставлено в случайном ресторане.

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Возвращение консолей Playdate – это наилучший возможный исход для компании в этом случае, тем более что она не была уверена, что ее страховые полисы покроют убытки от кражи.

Интересно, что Playdate намекнула, что некоторые из украденных консолей были проданы ничего не подозревающим покупателям, что сыграло решающую роль в отслеживании и возвращении крупной партии устройств.