Топовой серией выступает Neptune.

Компания Colorful Technology представила свою последнюю линейку компьютеров, демонстрирующую мощные аппаратные комбинации с использованием топовых видеокарт, материнских плат, кулеров и комплектов оперативной памяти.

Вершиной новой линейки является комплект ПК серии Neptune. Эта конструкция представляет собой шасси с открытой рамой, оснащенное высококлассными компонентами, включая плату iGame Z790D5 Neptune i92T, накопитель емкостью 2Tb и интегрированный водоблок для наилучшего охлаждения. Центральным элементом корпуса выступает графический ускоритель Neptun GeForce RTX 4090, который охлаждается 360-мм системой AIO и поддерживает процессор Intel Core i9.

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Следующий комплект ПК Colorful Vulcan является ещё одним высококлассным вариантом, поддерживающим материнские платы формата E-ATX. В настоящее время в комплект входит iGame Z790D5 Vulcan. Другие спецификации включают ОЗУ Vulcan RGB DDR5-7200+, доступную в конфигурациях 16Gb или 32Gb и жидкостный кулер AIO. Система работает на 1000W-м блоке питания Vulcan.

Наконец, комплект ПК Colorful iGame Ultra Series размещен в корпусе iGame C23A Ultra W. В него входят плата iGame Z790D5 Ultra, память iGame Ultra W DDR5-6800 (2x16Gb), блок iGame P850G Ultra W и жидкостный кулер iGame LQ360 Ultra W. Покупатели могут выбрать одну из видеокарт iGame Ada Lovelace, начиная с RTX 4060 и заканчивая RTX 4080 SUPER.