Ускоритель получит всего один слот.

Компания Colorful показала новое решение для жидкостного охлаждения iGame LAB, предназначенное для использования с новейшими видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5000, которые выйдут на рынок ближе к концу текущего года.

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Известная своими видеокартами iGame и iGame LAB, компания Colorful постоянно поставляет высококлассные решения, адаптированные к портфолио графических ускорителей NVIDIA. С появлением карт GeForce RTX 4000 индустрия столкнулась с волной инновационных разработок. Сейчас Colorful усердно готовится к предстоящему запуску линейки GeForce RTX 5000 Blackwell.

На недавнем мероприятии Computex компания Colorful представила свой новейший дизайн iGame LAB, который уже интегрирован в видеокарты GeForce RTX 4090. Заключенная в алюминиевый корпус, видеокарта оснащена медным блоком со сложными каналами, составляющими основу системы жидкостного охлаждения.

Прозрачная передняя панель позволяет заглянуть во внутренности кулера. Colorful iGame LAB может похвастаться индивидуальным механизмом жидкостного охлаждения, ориентированным на самых требовательных энтузиастов. Хотя прототип, представленный на выставке Computex 2024, имеет двухслотовую конструкцию, вмещающую графический процессор GeForce RTX 4090, он служит в первую очередь доказательством концепции для будущего поколения видеокарт.

Финальная версия видеокарты Colorful iGame LAB будет иметь однослотовый дизайн и сохранит красочный логотип LAB, выгравированный на алюминиевой панели. Чтобы вместить флагман линейки RTX 5000, планируется изменить базовую пластину GPU и VRAM.

